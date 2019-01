Ivana Yturbe decía esto cuando le preguntaban si le gustaba los futbolistas | VIDEO

Desde hace varios días, Ivana Yturbe ha sido vinculada con Jefferson Farfán. Apenas iniciaron estos rumores, y justo antes de fin de año, la modelo optó por enviar un comunicado de prensa anunciando el fin definitivo de su relación con Mario Irivarren.

Pese a que finalmente Ivana Yturbe no pasó Año Nuevo con Jefferson Farfán, lo cierto es que ambos sí estuvieron varios días en la ciudad de Trujillo, acompañados de otros amigos en común, como Brunella Horna.

Por eso, resulta interesante recordar cuando, hace un par de años, Ivana Yturbe fue consultada sobre los futbolistas. En la entrevista para el recordado programa 'Amor Amor Amor', le preguntaron a la modelo si le gustaba los futbolistas.

Al oír la pregunta, Ivana Yturbe dijo que no. "No, no tienen muy bonita fama aquí ¿no? No me gustan. No me llaman la atención, tienen algo así como (que le ponen un 'alto')" dijo en aquella entrevista Ivana Yturbe.

Recordemos que esta no es la primera vez que involucran a la modelo con un futbolista. En una de las tantas veces que ella terminó con Mario Irivarren, Ivana Yturbe fue relacionada con Neymar.

Hasta ahora, se desconoce si el rumor de que Mario Irivarren e Ivana Yturbe pasaron el Año Nuevo juntos sea cierto. Según se especula, la modelo no recibió las doce con el guerrero, pero sí estuvieron juntos el 1 de enero.