¿Ivana Yturbe coqueta con el ‘Pato’ Quiñones? [VIDEO]

Ivana Yturbe negó que exista algún coqueteo con Patricio ‘Pato’ Quiñones, luego que el programa ‘En Exclusiva’ de Karen Schwarz lanzara un video donde se les ve juntitos.

“Milett es mi amiga, a ‘Pato’ Quiñones lo conozco por ella y la verdad, yo sí tengo códigos, no me meto con los ex ni con los novios de mis amigas. Así que no pasa nada, eso no va conmigo”, dijo Ivana Yturbe, quien asistirá al ‘Festival Barrio Latino’ este 28 de abril en el Club Cultural de Lima, en Chorrillos.

Sobre su vida sentimental, Ivana Yturbe comentó que pasa un buen momento (al lado de Mario Irivarren). Recordemos que ambos fueron vistos en el aeropuerto, llegando de un viaje a la playa por Semana Santa.