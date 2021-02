Ivana Yturbe sorprendió a propios y extraños al anunciar que su boda con Beto Da Silva será postergada. La popular ’Princesa Inca’ indicó que, dada la coyuntura actual del coronavirus en el país, ha decido retrasar su matrimonio.

En declaraciones al programa ‘América hoy’, Ivana Yturbe señaló que ya no se casará en febrero como se reveló en su edicto matrimonial que se filtró en la prensa tras su publicación en un periódico local.

“La boda va a posponerse un poquito. Para todos los que pensaban era el 16 no era así, al final me dieron la fecha para el 6 de febrero, los que iban a ir el 16 no me iban a encontrar”, dijo Ivana Yturbe.

Por otro lado, la modelo señaló que se encuentra muy feliz enfocada en los planes de matrimonio que no se han detenido a pesar de que la fecha ha sido retrasada.

“Estamos muy tranquilos y felices, a los que no les guste, qué pena”, sentenció la expareja de Mario Irivarren.

TROME | Ivana Yturbe anuncia que posterga su matrimonio con Beto Da Silva