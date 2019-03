Ivana Yturbe no quiere saber nada de Jefferson Farfán ni Mario Irivarren: "Prefiero estar soltera" | FOTOS

Ivana Yturbe manifestó que no desea que la vinculen más con el fútbol ni con algún deportista, en alusión a su expareja Jefferson Farfán , pues aclaró que está soltera y tranquila.



“Ahora estoy tranquila y me imagino que el amor llegará cuando tenga que llegar. No quiero saber nada del fútbol ni del amor ni de nada. Estoy enfocada en mi trabajo”, sostuvo la ‘ojiverde’ en el programa ‘Estás en todas’.



Asimismo, Ivanna Yturbe dijo que no retomaría una relación con alguna de sus exparejas, como Mario Irivarren y Jefferson Farfán.

“No repetiría ninguna figurita, estoy bien como estoy, porque luego me enamoro y me ilusiono rápido”, acotó.

NO LA SUELTA



En tanto, Rosángela Espinoza marcó distancia con Ivana, quien deslizó que la pareja de la ‘Chica selfie’ le habría regalado un departamento.



“Que me traiga la factura donde se compruebe que alguien me ha regalado un departamento, eso es mentira. No sé de dónde saca eso, el ladrón cree que todos son de su misma condición. Para tener un reloj, miren todos los moretones que tengo, todo es por mi esfuerzo. A ella (Yturbe) en un mes le dieron un anillo de cinco mil dólares, pero quien puede, puede, sino que se vaya a llorar al río, como yo”, mencionó.