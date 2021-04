Ivana Yturbe se encontraba desaparecida de sus redes sociales y no se sabía nada de ella, pero hoy sorprendió a todos sus seguidores al mostrar a través de sus historias la sorpresa que le preparó su esposo, el futbolista Beto Da Silva . La popular ‘princesa inca’ se mostró emocionada y no dudó en mostrarlo en su cuenta de Instagram.

¿Qué le regaló Beto Da Silva? El futbolista del equipo César Vallejo llegó con una caja y ella rápidamente lo abrió y se trataban de los zapatos que ella quería desde hace tiempo. Se trata de unas botas militares de la exclusiva marca Prada y cuyo valor oscila entre 1500 dólares, es decir, unos 4773.50 soles.

La exchica reality sostuvo en sus historias de Instagram que Da Silva es un hombre detallista y que la sorpresa fue adelantada, ya que en los próximos días celebrará su cumpleaños y aniversario de bodas.

“Ya no falta nada para mi cumple y como vieron mi ‘gordo’ me adelantó mi regalito y la verdad que me moría por ellos desde hace tiempo y él es tan tierno que se fija o está pendiente de lo que quiero”, contó enamorada la también modelo.

Las botas de diseñador que le regaló Beto Da Silva a Ivana Yturbe

ADIÓS A LAS ZAPATILLAS DE FARFÁN

Con este regalo de Da Silva, estamos seguros que Ivana dejará en el olvido las zapatillas Gucci que le hizo Jefferson Farfán cuando mantuvieron una corta relación que mantuvieron hace unos años.

Recordemos que la modelo lucía orgullosa este regalo en cuanta entrevista tenía, pero el romance no funcionó y ella regresó con Mario Irivarren, pero su relación también tuvo un final definitivo, pues Ivana Yturbe inició una relación amorosa con Beto Da Silva, con quien se casó a los pocos meses.

