Ivana Yturbe dispara contra Rosángela Espinoza: "¿En qué concurso de belleza podría ganarme?" | VIDEO

¡Se lo deja clarito! Ivana Yturbe y Rosángela Espinoza mantienen una disputa dentro de Esto Es Guerra por la competencia. La 'princesita inca' luchó para alcanzar un buen rendimiento dentro de las pruebas del programa y poder ganarle a la chica selfie.

Por eso, cada vez que Rosángela Espinoza logra un triunfo no duda en burlarse de Ivana Yturbe y lanzarle frases para minimizarla. Durante la edición de Esto Es Guerra del día lunes, la ex de Carloncho logró ganar a la modelo.

Ante esto, empezó a burlarse y hasta dijo que podría ganarle a Ivana Yturbe en un concurso de belleza o como Miss Banano. Al escuchar esto, la ex de Jefferson Farfán no se quedó callada y le envió este misil: "En competencia puede que me ganes, pero en ningún concurso de belleza me hubieras ganado"

En entrevista con América Espectáculos , Ivana Yturbe se explayó y manifestó que ya era hora que Rosángela Espinoza sacara su verdadera esencia, pues últimamente se está burlando de su competidor cada vez que gana.

"El carácter se le sale. Es su esencia. ¿En qué concurso de belleza podría ganarme Rosángela? No entiendo. Está asustada. Como ya le gané, ya dice: 'no, mi puesto está en juego'. No solo le sirve competir, sino hablar también. Ya salió la Rosángela de siempre", declaró Ivana Yturbe.

La modelo indicó también que, a diferencia de antes, la competencia con Rosángela Espinoza está pareja pues ambas tienen triunfos. Pero le dejó en claro a la chica selfie que ganarle en concurso de belleza no será posible.

"Las competencias del programa de vez en cuando me ganará, nada más. Que siga soñando que alguna vez me ganará (en un concurso de belleza)", dijo Ivana Yturbe.