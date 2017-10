Ivana Yturbe comparte foto en topless y sus seguidores no pueden con la emoción

Cada vez que Ivana Yturbe comparte una fotografía de sus vacaciones en la playa paraliza las redes sociales. La joven participante de Combate subió una publicación en su cuenta Instagram en donde no deja nada a la imaginación

Con una frase motivadora como leyenda, Ivana Yturbe aparece en una fotografía de espaldas en medio del mar y sin usar la parte superior de su ropa de baño. La publicación ya cuenta con más de 22 mil likes en menos de cuatro horas.

"Fija tus ojos hacia adelante en lo que puedes hacer, no hacia atrás en lo que no puedes cambiar", escribió en su cuenta Instagram Ivana Yturbe. La modelo hace un topless mirando al horizonte. Aunque la fotografía no parece reciente no deja de llamar la atención de sus fans.

Muchos de sus seguidores en Instagram elogiaron su fotografía. Sin embargo, otros, aunque aceptaron que Ivana Yturbe es dueña de una innegable belleza, le aconsejaron que se mantenga centrada y no salga los fines de semana como sus amigos.

Desde que Ivana Yturbe dio por finalizada su relación con Mario Irivarren, la modelo ha sido captada los fines de semana saliendo con su grupo de amigos, entre ellos Flavia Laos, Shirley Arica y Diego Chávarri.

Pese a que en un primer momento se especuló que la parejita regresaría después de ver a Ivana Yturbe ingresar al departamento de Mario Irivarren, todo parece haber terminado entre ambos. El participante de Esto Es Guerra ha compartido en sus redes sociales diferentes actividades laborales como su car wash, la empresa que crea poleras para promociones de colegio y su faceta como productor de eventos.

