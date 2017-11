¿Ivana Yturbe tiene video íntimo con Omar Macchi, el rey de los casinos? Ella responde [VIDEO]

¿Ivana Yturbe y Omar Macchi tienen un video hot? Según el diario El Popular, la modelo y el empresario protagonizarían escenas de placer durante unas vacaciones en Argentina hace un año. Incluso, señalan que Brunella Horna habría sido quien unió a su amiga con el rey de los casinos.

Ante esto, Ivana Yturbe salió al frente para hablar sobre el tema. Muy molesta, la modelo rechazó tener algún video íntimo con Omar Macchi. La ex (¿o actual?) de Mario Irivarren comentó que es una información inventada y tomará acciones legales.

“No se deben inventar estas cosas. Ya hablé con mi abogado y se encargará del tema. Me da mucha pena que se manche la honra de una persona. No voy a entrar en dimes y diretes, porque es algo que no es cierto”, dijo indignada la modelo Ivana Yturbe que amadrinó al grupo ‘D’ Rumba’.

Ivana Yturbe y su video íntimo

"El doctor Tudela se va a encargar de esto. Me da mucha pena que se tomen tan a la ligera manchar la honra de una persona. Me parece muy mal. En algún momento tendrán que rectificarse de lo que han hecho" , dijo Ivana Yturbe muy molesta.

¿Viajaste a Puerto Maderos?

​

Yo puedo irme de viaje cuando quiera, a la hora que sea y con quien decida, pero lo que han dicho es totalmente falso.



Ivana Yturbe recientemente ha sido vinculada (una vez más) con Mario Irivarren. Ambos fueron ampayados entrando al departamento del chico reality. Pero no solo eso. ambos fueron vistos en un restaurante muy juntitos y conversando. La modelo declaró que no hablará de su vida privada.

