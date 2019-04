Ivana Yturbe sobre Yahaira Plasencia: "Me parece feo que nos fastidien o relacionen"

Ivana Yturbe negó que le haya incomodado que Yahaira Plasencia revelara que Jefferson Farfán le dijera que la amaba, durante el tiempo que eran pareja.



“No me incomoda para nada. Ellos (Yahaira y Jefferson) estuvieron un montón de tiempo, así que justifica (lo que dijo). Nosotros, en cambio, no llegamos a decirnos que nos amábamos, porque solo tuvimos unas semanas de relación”, sostuvo.



Asimismo, aclaró que no tiene ningún tipo de problema o discrepancia con la salsera.



“Ella me parece una chica súper talentosa, así que no tengo nada en su contra. Me parece feo que nos fastidien o relacionen”, refirió.