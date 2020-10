La cantante Jackie Castañeda pidió que oren por ella, pues se contagió de coronavirus y está angustiada porque sus pulmones están inflamados y ha perdido el sentido del gusto y el olfato.

“Ayer me dieron los resultados y salí positiva. Ahorita estoy en mi casa, en la villa Wappingers Falls, Nueva York”, dijo.

¿Qué te ha dicho el médico?

Que tengo los pulmones inflamados, me duele mucho el pecho, no puedo hablar, tengo tos aguda, son horribles estos síntomas.

¿Cuándo te contagiaste?

No lo sé, y eso que yo me he cuidado al máximo.

¿Y tu hija?

Es asintomática, gracias a Dios, yo me llevé la peor parte. No puedo trabajar por 15 días, estoy en cuarentena, no tengo gusto ni olfato. Mi hijita me está atendiendo, pero también está en sus clases de la universidad. Solo les pido que oren por mí.