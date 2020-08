Tras la difusión de los chats entre la pareja de Tilsa Lozano, Jackson Mora y su ex Olinda Castañeda, el rudo peleador de valetodo aseguró que ‘en ningún momento le tiró maicito a Olinda', en una comunicación con el programa ‘Magaly TV, la Firme’.

“Quiero aclarar que yo no estoy en comunicación con Olinda en ningún momento. Magaly, Olinda y yo hemos sido amigos de once años y pareja solo tres meses. Yo no converso con Olinda constantemente”, manifestó Jackson en comunicación telefónica.

“Si me dicen que he querido tirar maicito (a Olinda Castañeda) eso es totalmente falso. No es como lo están interpretando”, agregó el peleador.

Sin embargo Jackson Mora reconoció que Tilsa Lozano no sabía nada sobre las conversaciones con Olinda Castañeda.

PELEA ENTRE TILSA LOZANO Y JACKSON MORA

Sobre la nueva pareja de Olinda Castañeda, Jackson Mora afirmó conocerlo. “No es mi amigo, pero tenemos amigos en común”, manifestó.

El peleador no quiso pronunciarse si estos chats habían provocado que tenga una pelea con Tilsa Lozano, aunque Magaly Medina afirmó que sus fuentes le dijeron que esta situación provocó una discusión.

Jackson Mora afirmó que Tilsa Lozano no sabía de las conversaciones con Olinda. (Magaly TV)

