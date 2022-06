Tilsa Lozano se encuentra en Miami con Jackson Mora, para escoger el vestido de novia que usará en su matrimonio. Magaly Medina no pudo dejar de comentar su viaje y aseguró que al fin llegó a su vida un ‘incauto’ que le pidió la mano.

“Parece que Tilsa sí que se casa, se le hizo el milagrito, por fin llegó un incauto... perdón, un novio enamorado y le ha pedido matrimonio con todas las de la ley, le ha dado el anillo de compromiso que ella andaba exigiendo en sus redes sociales. Ya se le hizo y ahora está en Miami escogiendo su traje de novia”, dijo la urraca antes de mandar el informe.

Al inicio de la nota, una reportera de Magaly Medina se comunica por teléfono por Jackson Mora para preguntarle sobre el vestido de Tilsa. “Cómo estás Jackson, vinos que ya Tilsa tiene su vestido”, le dijo le periodista.

“Yo no sé nada de este tema, tienes que llamarla a ella”, dijo el peleador mientras le pasaba la voz a su prometida. “Tilsa, de ATV, Priscila Mateo” , le dijo a la colita. En ese momento, el empresario cortó la llamada.

TILSA YA TIENE SU VESTIDO DE NOVIA

A través de sus redes sociales, Tilsa Lozano les comunicó a sus seguidores que ya escogió el traje que usará en su boda con Jackson Mora. “Ya tengo el vestido así que ya estamos, ya me lo probé, ya me lo van a entallar, no saben que lindo, cómo me han atendido acá, me han tenido paciencia, me he probado un montón de vestidos” , dijo la ex Vengadora.

Jackson Mora le pidió permiso a Tilsa para hablar con reportera de Magaly Tv La Firme y reacción de la ‘colita’ habría hecho que el peleador corte la llamada.

TE PUEDE INTERESAR

Melissa Paredes: Qué es indemnidad sexual y por qué Rodrigo Cuba podría ser acusado de afectar a su hija

Ex de Ale Venturo acusa al papá del Gato’ Cuba de ponerle “trabas legales”: “Quieren alejarme de mi hija”

Charito graba un ‘baile sensual’ a Koky, pero es sorprendida por Joel en AFHS: “No me digas que tienes OnlyFans”