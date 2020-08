Milena Zárate le recomendó a Tilsa Lozano que busque un hombre maduro que la sepa respetar, a raíz de que el programa ‘Magaly TV: La firme’ reveló que Jackson Mora mantiene comunicación con su expareja, la modelo Olinda Castañeda.

“Los infieles nunca cambian, solo descansan. Él (Jackson Mora) es de los que se enamoran por un tiempo, pueden estar tranquilos uno o dos años, pero de ahí les empieza a picar el cuerpo y arrancan a picotear”, indicó Zárate.

Jackson le escribió a Olinda de que se veía bien con algunos kilitos de más. ¿Ese comentario es con ‘segunda’?

Obvio. Se le nota por encima que es más ‘perro’. Tilsa es una mujer guerrera, trabajadora y buena mamá, pero tiene tendencia a dejar entrar a su vida ese tipo de hombres (infieles).

¿Qué le recomiendas?

No podemos estar experimentando porque no somos unas chibolas, no estamos en edad para perder el tiempo con cualquiera. Tilsa tiene para muchísimo más, necesita un hombre maduro, que tenga los pies sobre la tierra, la respete y le dé el lugar que siempre ha buscado.

SE DEFIENDE

En tanto, Jackson Mora desmintió que haya tenido la intención de ‘tirarle maicito’ a Olinda y reconoció que Tilsa no estaba enterada de que tenían comunicación.

“Olinda y yo hemos sido amigos por once años y hemos salido unos tres meses. En ningún momento he querido algo. ¿Si Tilsa sabía que conversaba con ella?, pues no, no sabía”, sostuvo.

A su vez, Olinda indicó que su actual pareja sí sabía que se comunicaba con Jackson por temas laborales, a diferencia de Tilsa. “Si alguien quiere iniciar una relación hay que ser sincero y claro”, acotó.