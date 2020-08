Olinda Castañeda le desea lo mejor a Jackson Mora y Tilsa Lozano, luego que aparentemente se distanciaran por las conversaciones que el peleador sostuvo con ella.

“Quiero aclarar que no mostré esos mensajes, se filtraron. Jackson es mi amigo y nos comunicamos por temas de trabajo. No vi nada de malo, él conoce a mi novio y ambos se caen bien y respetan”, comentó.

¿Crees que Jackson debió contarle a Tilsa que ustedes conversaban?

Toda relación se basa en la confianza y comunicación. No es mi tema cómo ellos lleven su relación.

En caso estén peleados, ¿te gustaría que se reconcilien?

Les deseo lo mejor.

Si tu pareja te oculta información, ¿qué harías?

No estoy en esa posición para opinar, me encuentro feliz porque mi relación se basa en la confianza.

El programa de Magaly Medina presentó dos denuncias de agresión que tuvo tu pareja, Christian Marcial…

Eso ya lo habíamos conversado y, como dices, solo son denuncias, no pasó a más. Si en realidad fuese culpable se abre un proceso y pasa a una investigación. Confío en él, es un chico súper trabajador.

¿Nunca permitirías que te falte el respeto?

Jamás, no lo he permitido ni lo voy a permitir. Él no es para nada agresivo, es detallista, cariñoso, respetuoso y veo cómo se lleva con la mamá de su hija, con sus hijos, la clase de amigos que tiene. Él es cristiano.

¿Ya conoce a tus hijos?

Estamos yendo con calma de la mano de Dios. Ayer (martes) cumplimos un mes de relación. (D. Bautista)