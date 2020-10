Tilsa Lozano se considera graciosa y reveló que su relación con Jackson Mora marcha bien porque ‘no se han saltado etapas’.

“Soy bien payasa, me pongo a cantar, hago ese tipo de cosas porque me nace (cantarle a Mora). Eran las siete de la mañana, no había tomado nada. Lo dije desde un principio, y es mi forma de pensar, sin juzgar a los demás, creo que uno, sobretodo cuando es mamá, tiene que tomarse un tiempo prudencial para conocer a la otra persona, para saber que la relación va en serio, entonces, que pasen los meses, porque el primer mes, segundo y tercero, todos nos llevamos bien, y todos somos lindos y buenos. Lo importante es no quemar etapas y él tiene otras cualidades que no voy a mencionar”, dijo en ‘América hoy’.

A su vez, comentó que otra de las canciones que le dedicaría al peleador sería ‘Mi mujer me gobierna’ y le pediría al genio de la lámpara un 'reencuentro con ‘Las Vengadoras’.

También le preguntaron qué pasaría si se queda en una misma barca con Olinda y Shirley Arica y tuviera que empujar a alguien al mar, qué es lo que haría.

“Esta pregunta está fuera de lugar, porque la gente que me conoce sabe lo que estoy pensando, sabe lo que respondería, pero voy a pensar como madre y voy a responder, 'voy a tirar a ‘Giselo’”, precisó.