Jahzel habla sobre canción “Sin Maquillaje”: “Sacamos un tema muy especial para las mujeres”

El cantante boricua Jahzel y el venezolano Gustavo Elis lanzaron su primera colaboración musical con el pegajoso y divertido tema “Sin Maquillaje”, que viene sonando con mucha fuerza en Latinoamérica.

Y es que, en una semana “Sin Maquillaje” en YouTube alcanzó 175,765 vistas y cada día sigue aumentando la cantidad de reproducción.

Con mucha coquetería, los artistas urbanos promueven la belleza natural de la mujer en su sencillo, una canción que afirma cuán linda se ve una mujer sin tener que recurrir a los cosméticos. En su lírica celebran su inquebrantable seguridad y sentido de libertad para salir adelante. “Sin Maquillaje” es una composición de Arturo Paz, Carlos Paz, Michael Garrett, Kristhian Barrios, Say, Jahzel y Gustavo.

Por eso TROME llamó a Jahzel para qué nos hablé sobre este éxito y lo que espera conseguir en su carrera musical.

¿Cómo te sientes por la buena acogida que ha tenido “Sin Maquillaje” con Gustavo Elis?

Me siento bien y súper bendecido, cada tema para mí es especial, pero este en específico es sumamente especial porque es una colaboración con Gustavo Elis, un cantante de otra cultura y país, que yo estoy bastante familiarizado , a pesar que no conozco Venezuela. Me siento muy contento amigo de poder compartir mi música con otro artista. Gustavo Elis es una tremenda persona porque compartí con él en Puerto Rico y sacamos un tema muy especial para las mujeres, quienes cuando están en el despecho tratan de salir y sentirse bien con ellas mismas. Las mujeres son las que tienen más fuerza y le toman sentimiento a la música.

¿Qué quieres transmitir con esta letra en “Sin Maquillaje”?

Es la seguridad de la mujer y engrandecerla buscando que se sientan bien consigo misma. Mi mamá me crió diciendo que el respeto a la mujer es bien importante. Las mujeres son especiales y es un vaso de cristal que hay que cuidar para que no se rompa. Queremos darle ese primer lugar a las mujeres.

¿Qué tal la experiencia de grabar con Gustavo Elis?

Es un gran artista y tiene una muy buena imagen. Trabaja muy bien en el studio y vibramos juntos. Todo fluyo ahí, ya que también soy productor y mira ahí está el resultado.

Desde Estados Unidos, el cantante puertorriqueño charla con TROME sobre su nuevo éxito y habla de sus proyectos personales.

¿Y tú como has sentido el recibimiento de la gente por la canción “Sin Maquillaje”?

El inbox ha estado súper lleno de mujeres y he sentido el calor de la gente. A los hombres también le gusta esta canción. Es una canción muy buena para dedicar.

Las redes sociales te acerca más con tu público

Ahora mismo las redes sociales son más ventajosos, no como cuando yo empecé, pues si los discos no salían en una producción no te dabas a conocer. Tenías que rodearte de un artista de renombre para que ese artista le de un impulso a tu carrera, Luego, era lidiar con la piratería y más cuando uno como artista estaba solo. Ahora, las redes sociales te hace ser conocido de diferentes maneras y hay mucha manera de ser exitoso en este ambiente. Ahora, que cuento con el apoyo de una disquera me siento bien y manejando las redes porque todo cambia.

Los lives de Instagram te acerca con los fanáticos

Para el artista es bueno, porque uno comparte ese calor con la gente y esa intimidad con la persona. Antes, ellos no tenían tanto acceso al artista y hay muchas cosas que desconocen, pero cuando conoces y ves el lado humano hay más apego de la fanaticada hacia el cantante.

¿Qué se viene para tu carrera?

Ahora estamos trabajando en el disco. Estamos pensando si lo sacamos en enero o febrero, Vamos a ver si sacamos algún contenido para mantenernos vigente en diciembre, pero ahora estamos enfocados en el disco y trabajando para que hayan más colaboraciones con artistas de renombres sigan habiendo.

¿”Sin Maquillaje” formará parte de ese disco?

Ahora mismo estamos promocionando sencillo por sencillo, “Sin Maquillaje” es una canción especial para darle movimiento y que la gente diga Jahzel está ahí. Aún no tiene nombre, pero estaba pensando en ponerle mi primer nombre “Emil” porque es mi primer proyecto personal y quiero ponerle todo mi sentimiento. Estamos aún debatiendo como se llamará.

Eres puertorriqueño, un país que ha sacado grandes exponentes del género urbano, ¿sientes presión por ello?

Mira no me siento presionado, él que sabe de Jahzel, ha visto como empecé desde hace años, pero sin el apoyo de una disquera, ya que todo lo hacía solo, sin embargo ahora tengo el respaldo de una disquera, y me siento muy seguro por ese respaldo. Al principio era fuerte porque todo tenía que hacerlo yo. Mis inicios fueron entre el 2010 y 2011, poco a poco comencé a encaminarme y con los colegas ya ven mi crecimiento hasta muchos ya son mis amigos, me siento bien y vamos a darle fuerza al disco, debido a que cuento con un equipo de trabajo.

¿Qué te han dicho de Perú?

Perú como todos los países es una pieza que cuenta y clave para la música,. Es un país muy consumidor y estoy loco por visitarlos. Me siento ansioso por pisar y conocer ese país.

¿Quiénes son tus influencias musicales?

Han sido Arcángel, quien lo oigo desde muy pequeño y siempre paraba con gente grande. Mi primera inspiración fue Mexicano 777, que era un artista de mi barrio, en paz descanse, y siempre que lo veía era como si fuera Chayanne o Ricky Martín. Ese fue el primer cantante que vi de cerca y me enseño el camino. Luego, apareció Arcángel y me enamoré de su música. Mi sueño y primera meta es hacer una colaboración con él y esperamos que se dé. También en reggaetón ha sido Zion & Lennox.

¿Qué quieres conseguir en la música?

Yo quiero transmitir buena vibra y una música que identifique a las personas. Mi mayor temor es ser olvidado y mi misión en este mundo es que la gente me recuerde de forma positiva. Además, que mi música deje un legado y mis amigos que toman el mal camino vean si él se superó, yo también puedo crecer y no dejó de ser él.

¿Cuéntanos sobre alguna presentación?

Aquí mismo en Carolina del Norte estamos trayendo el reggaetón a la cultura americana. Con mi proyecto como productor y junto a Holden McOwen, estamos cantando en inglés este género para que conozcan nuestra música y entienda el calor y sabor. Ando siempre buscando nuevos caminos en el género y Holden es un tipo muy talentoso que canta reggaetón en inglés. Además, en febrero estaremos en Costa Rica.

¿Qué lección te dejó la pandemia?

A ser más paciente y darle importancia a las cosas. Dar abrazo a la familia, ya que cuando extrañas le das importancia. He visto a familiares que se han muerto por esa enfermedad y ahora veo la vida de una manera distinta.

