INESPERADO. Jaime Bayly captó las miradas luego que revelara que en el pasado Shakira lo invitó a tener una cita. Sin embargo, el escritor dijo que rechazó la propuesta porque en ese entonces él estaba casado con la madre de sus hijas.

El escritor habló de esta anécdota en su columna “El Francotirador”, donde señaló que todo se dio en Miami, cuando ambos eran bastante jóvenes. Además, aseguró que la química entre ellos había sido inmediata y que los padres de la cantante presenciaron el momento.

La confesión de Jaime Bayly sobre Shakira

“La conocí cuando vino a Miami y no sabía hablar en inglés; cuando vivía en un apartamento en la playa y conducía un coche rojo convertible (...) Nadie me había mirado como me miró Shakira aquella noche”, señaló Bayly.

“Sus padres no parecían sorprendidos de que nos mirásemos con aquella impaciencia o ese ardor por saber qué era aquello que tan profundamente nos unía” , añadió en su relato.

Incluso, detalló que la película que lo invitó a ver Shakira fue “Titanic”. “Y fue ella, Shakira, valiente como siempre, quien me llamó un día y me dijo tímidamente que me invitaba al cine a ver Titanic, en aquellos tiempos en que todavía íbamos al cine. Y yo, cobarde, tratando de evitar mi propio naufragio, que se me hubiera el matrimonio con Casandra y ella se llevase a mis hijas a la ciudad del polvo y la niebla, como acabó llevandoselas, le dije a la bella cantante inmortal que no podía ir al cine con ella”, contó en su columna.

Jaime Bayly ‘chanca’ a Shakira por su canción contra Piqué

Todos tienen algo que decir sobre el nuevo tema de Shakira dedicado a Gerard Piqué y quien mejor que ‘el tío terrible’ Jaime Bayly para opinar sobre el nuevo éxito musical de la cantante colombiana. Para el conductor peruano, Shakira está ‘dolida, herida, humillada y despechada’.

Bayly comenzó opinando que la letra de la canción de Shakira y Bizarrap es muy cruda y que se nota que ‘la herida está abierta todavía’.

“ Vemos a la mujer tratando de sanarse mediante la expresión artística desatada y sin censura ”, manifestó el autor de No se lo digas a nadie.

El escritor también reconoció el éxito comercial del tema, aprovechando que solo han pasado semanas del final de la relación de Shakira y Pique´.

TE PUEDE INTERESAR