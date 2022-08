El periodista Jaime Bayly rompió su silencio tras la muerte de Diego Bertie y compartió una inédita fotografía juntos en lo que parece ser un set de TV. La publicación se realizó en Facebook y se da a dos semanas del deceso del renombrado actor.

En el post, Jaime Bayly escribió: “ Qué difícil es amar ”, haciendo referencia al icónico tema del cantante, que fue lanzada en 1997 y forma parte de su álbum Fuego Azul.

De esta manera, el escritor se refiere por primera vez a Diego Bertie tras su muerte, ya que previamente lo hizo a través de su columna, aunque utilizando seudónimos

Jaime Bayly recuerda a Diego Bertie a dos semanas de su deceso

“Observando los centenares de candados que los amantes han dejado colgados en dicho puente... con sus nombres inscritos en las cerraduras como promesas incorruptibles de amor, Barclays ha visto un candado con las iniciales “D y J” y, conmovido, devastado por una tristeza que no cede, una pena que será infinita, ha derramado un par de lágrimas furtivas, sin que su esposa ni su hija lo adviertan ”, se lee.

Diego Bertie confirmó relación con Jaime Bayly

En mayo de este año, en una entrevista con el programa de Magaly Medina, Diego Bertie confirmó que mantuvo una relación; sin embargo, también recordó que el escritor “lo expuso” sin su consentimiento en una de sus obras.

“Sí, fui amigo de Jaime (Bayly). Tuvimos una relación corta, fallida no fue una relación relevante, lo relevante fue lo que él hizo conmigo, escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y en el momento que yo quisiera, me expuso y vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera y me hizo mucho daño”, comentó en aquel entonces.

