El escritor Jaime Bayly escribió una columna para responder a Diego Bertie, quien hizo pública su homosexualidad esta semana y expuso que su romance con el también periodista fue muy doloroso. Con su irónico y ácido estilo, ‘El francotirador’ cuenta a detalle su versión de la intensa relación con el cantante.

Diego Bertie se sentó en el programa de Magaly Medina y se atrevió a confesar su homosexualidad luego que Jaime Bayly revelara, en varios de sus libros, que mantuvo una relación sentimental con el actor hace nada menos que 28 años, cuando ambos estaban en la cúspide de su juventud.

“Tuvimos una relación corta, una relación fallida, no fue una relación relevante. Lo relevante fue lo que él hizo con eso, escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y me expuso, vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera, me hizo mucho daño ”, dijo el también cantante.

JAIME BAYLY LE RESPONDE EN COLUMNA

Ante esto, Jaime Bayly decidió responderle a Diego Bertie indicando que él considera que su relación no fue un error, sino que fue ‘intensa, brutal y atormentada’. El periodista usó seudónimos para no referirse directamente a su expareja.

“Mi relación con ‘Soplapoll...’ no fue corta ni fallida, y tampoco fue irrelevante, piensa Tragasables. Duró un par de años. Fue mi primer hombre. Lo amé. No supe cómo amarlo, no supimos cómo amarnos, pero lo amé. Y por eso dediqué un capítulo de Salsipuedes, titulado El actor, a un personaje, llamado Soplamocos, inspirado en ‘Soplapoll...’. Pensé en él, escribí pensando en él, porque seguía amándolo. Es decir que mi relación con ‘Soplapoll...’ no fue corta ni fallida, sino tremenda, intensa, brutal, atormentada, y al mismo tiempo me educó en unos placeres oscuros que hasta entonces desconocía”, indicó Bayly en su columna ‘El francotirador’ de este domingo.

Diego Bertie reveló que estuvo dispuesto a oficializar a Jaime Bayly pero el se esfumó y se casó con su mejor amiga.

LE RESPONDE POR LLAMARLO PANZÓN

Asimismo, en su columna, Jaime Bayly responde a Diego Bertie cuando le dice que ahora es un ‘viejo, panzón y burgués y que se creía abanderado de los gays’.

“¿Tengo una gran barriga, estoy panzón? La respuesta honesta es: sí, indudablemente estoy gordo. Mido un metro ochenta y seis. Peso cien kilos. No estoy gordo: ¡estoy gordísimo! Pero no soy un modelo, no soy un actor, no vivo de mi cuerpo, de mi silueta. Soy un escritor, un periodista de televisión, vivo de mis palabras, de las palabras que escribo, de las palabras que digo. No importa entonces, en términos artísticos o periodísticos, si estoy gordo o no”, escribe Bayly.

JAIME BAYLY Y SU ÁCIDA RESPUESTA

En otro momento, Jaime Bayly precisó que se ha sentido triste y descorazonado po r las declaraciones de Diego Bertie en Magaly Medina y dice que cree que se enamoró profundamente de él.

“El actor Soplapoll... ha aclarado que su relación erótica o amorosa con el plumífero Tragasables fue corta y fallida y se ha apresurado en afirmar que no fue una relación relevante para él, es decir que Tragasables, a quien ensartó como anticucho, a quien sujetó y tensó como cometa veleidosa, fue irrelevante para él. Tras ver la entrevista de la señora Chupacabras, el escritor Tragasables se ha sentido triste, descorazonado. No coincide con la versión de ‘Soplapoll...’. Cree que se enamoró profundamente del actor, pero no tuvo el valor de aceptarlo, vivirlo, hacerlo público. Por eso se fue de aquella ciudad, de aquel país mojigato. Por eso se alejó de ‘Soplapoll...’. Porque, para asumir su condición de bisexual, Tragasables tenía que marcharse al exilio y escribir su novela Salsipuedes”, indica el periodista en su columna.

Diego Bertie revela que Jaime Bayly le pidió ser la caratula de ‘No se lo digas a nadie’

QUIERE QUE LE ESCRIBA UNA CANCIÓN

Finalmente, Jai me Bayly dijo que no se arrepiente de haber tenido un romance con Diego Bertie y , precisa, que no le gustaría verlo porque le da temo de que le haga daño. Asimismo, cuenta que se sentiría halagado si Diego Bertie escribe una canción inspirada en él.

“¿Se arrepiente Tragasables de haber amado a Soplapollas? No, claro que no. ¿Se arrepiente de haber publicado la novela Salsipuedes, de haber maliciado el personaje del actor Soplamocos con fama de mujeriego que, oh sorpresa, es gay en el clóset? No, por supuesto que no. ¿Recuerda con cariño o con ternura a Soplapollas? Sí, claro que sí. ¿Desea verlo? No, le da miedo verlo: cree que Soplapollas, en un ataque de ira, podría empujarlo del balcón de su edificio, o estrangularlo, o acuchillarlo. ¿Cree que ha hecho bien Soplapollas en salir del clóset en el programa de la señora Chupacabras? Sí, ha hecho muy bien en salir del clóset, nunca es tarde para hacerlo. ¿Debe seguir cantando Soplapollas? Por supuesto, piensa Tragasables. ¿Le gustaría que Soplapollas escribiera una canción sobre el amor y el desamor que ambos han vivido? Sería el hombre más feliz del mundo si Soplapollas escribiese una canción inspirada en mí, piensa Tragasables, aun si en esa canción me llama gordo, panzón, barrigón y burgués”, finaliza Bayly.

