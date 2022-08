La columna de Jaime Bayly, tras la muerte de Diego Bertie ha generado diversas críticas; al respecto el conductor de Amor y Fuego consideró que no se le puede pedir al ‘Niño Terrible’ que no escriba sobre el actor.

“A un escritor tú no le puedes pedir decir que no escriba, es como que te diga que no opines, que no cuentes tus cosas”, manifestó.

Agregó que Jaime Bayly es un escritor antes que nada. “No le puedes pedir nunca a un escritor que deje de hacer lo que mejor le sale y además que es el medio en el cual tendrás sus maneras de liberar eso”, manifestó.

‘Peluchín’ también recordó que Diego Bertie mostraba su disgusto cada vez que le mencionaban el recuerdo de Jaime Bayly.





