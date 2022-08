SE CONMUEVE. Hace más de una semana que falleció el reconocido actor Diego Bertie tras haberse caído del piso 14 de su departamento, sin embargo, Jaime Bayly, con quien tuvo un repentino amorío, no se había pronunciado. El último sábado 13 de agosto, el escritor peruano escribió su última columna llamada ‘El Puente de los Candados’ en el diario La Nación donde expresa su dolor .

Jaime Bayly, quien en más de una oportunidad se ha referido a él como Barclays en sus textos, cuenta detalles sobre un reciente llegada a Frankfurt, en Alemania, con su esposa (Silvia Núñez) y su pequeña hija.

En las líneas finales de su texto , el conductor de televisión alude a quien habría sido uno de sus más grandes amores: Diego Bertie . Durante su narración, el escritor expresa su sentida pena al ver un candado con las iniciales “D” y “J”.

“Observando los centenares de candados que los amantes han dejado colgados en dicho puente... con sus nombres inscritos en las cerraduras como promesas incorruptibles de amor, Barclays ha visto un candado con las iniciales “D y J” y, conmovido, devastado por una tristeza que no cede, una pena que será infinita, ha derramado un par de lágrimas furtivas, sin que su esposa ni su hija lo adviertan ”, se lee.

Jaime Bayly y el mensaje que le habría dedicado a Diego Bertie.

DIEGO BERTIE CONFESÓ AMORÍO CON JAIME BAYLY

Semanas antes de partir a la eternidad, Diego Bertie brindó una entrevista a Magaly Medina, en la que confirmó que tuvo un romance con Jaime Bayly hace unos 28 años. De esta manera, reafirmó uno de los rumores más sonados en los medios nacionales.

“ Tuvimos una relación corta, una relación fallida, no fue una relación relevante . Lo relevante fue lo que él hizo con eso, escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y me expuso, vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera, me hizo mucho daño ”, dijo Diego Bertie sobre Jaime Bayly.