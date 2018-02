Jaime Bayly y una extraña declaración de amor a su pareja: Bisexualidad, problemas, pastillas y más [FOTOS]

El 'Niño terrible' se abrió. Siendo una persona tan particular, Jaime Bayly solo podría tener una relación igual de única como él. Luego de varios años junto a Silvia Núñez del Arco , el periodista se abre y cuenta un poco más sobre su amor.

En su columna para Infobae, Jaime Bayly cuenta qué es lo que lo enamoró de Silvia Nuñez y porqué su relación funciona tan bien. Al parecer, la 'niña terrible' es el complemento perfecto para un Jaime dejado y flojo.

Como él mismo lo explica, la relación entre Jaime Bayly y Silvia Núñez del Arco funciona tan bien gracias a que la joven de 29 años 'soluciona todos sus problemas'. Lo que para muchos puede ser visto como una relación desigual, para los tórtolos es una fórmula que funciona a la perfección.

Jaime Bayly cuenta en su extensa columna que, mientras él se dedica a proveer el dinero, Silvia Núñez del Arco se dedica a mantener el hogar y cuidar de hija Zoe. Y lo hace con la mejor disposición del mundo.

"Yo me levanto a mediodía. Silvia está en pie desde temprano. Cuida de que nuestra hija llegue a tiempo al colegio y, a la vez, me cuida el sueño. Mientras duermo como un holgazán, ella toma clases de tenis con su profesora paraguaya, va al gimnasio de su instructor colombiano, habla por teléfono con su psiquiatra argentino que está en Buenos Aires, va al supermercado y hace las compras, resuelve todos los problemas de la casa, hace las diligencias, cumple los mandados. Y todo lo hace contenta, a gusto, sin quejarse", escribe Jaime Bayly en su columna.

"Me compra las corbatas, las medias, los calzoncillos, las zapatillas para correr, las zapatillas para jugar tenis, el mejor protector solar, la mejor crema humectante, todo, absolutamente todo lo que yo pueda necesitar. Sabe mis gustos, mis manías, mis tallas. Sabe lo que necesito antes de que yo lo sepa. Está siempre un paso adelante. Yo voy a la zaga. No me entero de nada. Solo me ocupo de pagar las cuentas. Pero eso no tiene mérito. Tengo tanto dinero que a veces no recuerdo bien cuánto tengo", continúa Jaime Bayly.

En su columna, Jaime Bayly también se animó a contar cómo es que Silvia Núñez del Arco lidia con su 'lado gay'. "Otro problema que supo resolver con gran inteligencia y sentido práctico fue el de mi bisexualidad. Silvia entendió que, bien mirado, ese no era un problema. No se propuso cambiarme en modo alguno. Le encanta mi sensibilidad femenina. Estimula, alienta, aplaude mi lado gay. Se ríe de mi delicado lado masculino. Deja que ambos fluyan y coexistan libremente, sin represiones. Hacer el amor con ella es una fiesta divertida e impredecible porque no sabemos cuál de los dos será la parte activa y cuál, la pasiva", reveló el periodista.

Sin duda, fue positiva la presencia de Silvia Núñez del Arco en la vida de Jaime Bayly. Como lo cuenta en la columna, el escrito se encontraba sumido en la depresión y abusaba de las pastillas de prescripción, antes de conocer a su pareja. Por suerte, ella logró sacarlo de ese cuadro y evitar que continúe adormeciéndose con tantos fármacos.

