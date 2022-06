¡UY! Fiel a su estilo, Jaime Bayly respondió luego que Diego Bertie confirmó que tuvieron una relación. A través su columna en el portal Francotirador y utilizando seudónimos, el escritor peruano se refirió a varios comentarios que lanzó el actor durante su entrevista con Magaly Medina.

Precisamente, en un momento Diego Bertie se refirió al peso del periodista y eso llamó la atención de Jaime Bayly. “Él que se creía el abanderado de los gays, ahora es el más burgués señor casado, con hijos y con una gran barriga, y yo soy una persona libre, feliz y sin ningún rollo”, dijo también cantante.

A este comentario, el conductor de TV calificó de “rencoroso y desdeñoso” y señaló que siente “tristeza” al escuchar esas declaraciones porque le da la impresión que para salir del closet necesitaba hablar mal de él.

“Es un burgués, es un panzón, tiene una gran barriga, tiene hijos, está casado con una mujer, qué horror. Al verlo, al percibir la intención sañuda e insidiosa de aquellas palabras, de nuevo Tragasables ha sentido pena. Le da la impresión de que, para salir del clóset, Soplap... necesita hablar mal de él. Quizá el actor no lo advierte, pero todo el tiempo hace el papel de víctima”, escribió.

Jaime Bayly: “No vivo de mi cuerpo, de mi silueta”

En otro momento, Jaime Bayly recalcó que, si bien está subido de peso, eso no interfiere en su carrera. “No soy un modelo, no soy un actor, no vivo de mi cuerpo, de mi silueta. Soy un escritor, un periodista de televisión, vivo de mis palabras, de las palabras que escribo, de las palabras que digo”, agregó.

“El ataque del actor Soplapo..., rebajándolo o menospreciándolo por gordo y burgués, es triste, pues revela cortedad de miras, sumisión a las modas frívolas y un corazón amargo, avinagrado”, enfatiza.

