LO EVITA. Jaime Bayly ha evitado salir al frente luego que, el viernes pasado 5 de agosto, el actor peruano Diego Bertie partiera a la eternidad tras caer del piso 14 de su departamento en Miraflores. El escritor no ha aparecido en su programa EN VIVO, sin embargo, recientemente ha publicado su columna sin mencionar al artista.

A través de su blog ‘El Francotirador’, donde suele publicar sus escritos, Bayly decidió narrar ‘Nada bueno está por venir’ que trata sobre los conflictos de intereses entre lazos familiares. Sin embargo, con ninguna mención al fallecido Diego Bertie.

Esto provocó que diversos seguidores del periodista se pronunciaran para señalar que Jaime Bayly hace lo correcto en dejar descansar en paz al cantante.

“Lo mejor, por la memoria de Diego, es que Jaime no diga nada. No está obligado” , “Lo mejor es no escribir sobre Diego por respeto”, fueron algunos de los comentarios.

Jaime Bayly publica su última columna y genera reacciones.

Jaime Bayly publica su última columna y genera reacciones.

Jaime Bayly publica su última columna y genera reacciones.

JAIME BAYLY Y DIEGO BERTIE VIVIERON AMORÍO

Diego Bertie confesó por primera vez ante cámaras que mantuvo un romance fugaz con Jaime Bayly, que no terminó bien. Pues el escritor hizo algo que traicionó la confianza del actor, motivo por el que se alejaron desde hace más de una década.

Diego Bertie confesó por primera vez ante cámaras que mantuvo un romance fugaz con Jaime Bayly, que no terminó bien. Pues el escritor hizo algo que traicionó la confianza del actor, motivo por el que se alejaron desde hace más de una década. Aquí te contamos qué pasó.