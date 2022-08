Jaime Bayly finalmente rompió su largo silencio tras la abrupta muerte de Diego Bertie, quien hace unas semanas perdió la vida tras caer del piso 14 de su edificio en el malecón de Miraflores. El escritor le dedicó una extensa columna que publicó en el Diario Las Américas, donde habla de la relación personal y mediática que mantuvieron durante años.

El conductor de televisión empezó relatando que su examigo, antes de fallecer, había decidido aceptar su homosexualidad y se mostraba feliz y ‘emancipado de angustias’, por lo que nadie presagió que hubiera tomado la decisión de quitarse la vida semanas después.

“Todo hacía presagiar entonces que el actor había inaugurado una etapa libre y feliz de su vida, en la que ya no tendría miedo de decirle a la prensa que era gay y en la que reanudaría su carrera como músico de indudable talento. Sin embargo, decidió interrumpir bruscamente su vida”, escribió Jaime Bayly.

En ese sentido, se preguntó si Diego Bertie se habría arrepentido de ‘salir del clóset’ y reveló que muchas personas lo culparon por su presunto suicidio, ya que él escribió un libro de ficción sobre su relación de más jóvenes. Asimismo, aseguró que el actor lo detestaba porque lo atacó en su más reciente entrevista con Magaly Medina. “Pudo salir del clóset sin atacarlo. Eligió atacarlo, ensañarse con él. Al hacerlo, reconoció lo que había negado durante décadas: que había sido amante del escritor”, indicó en su columna.

Jaime Bayly también relató que pocos meses después de publicada su primera novela autobiográfica, Diego Bertie le brindó una entrevista y dijo que le había gustado su libro . “Es decir que el actor no estaba molesto con el escritor, o no todavía, y no odiaba al escritor, o no todavía”, acotó el conductor de televisión.

Además, aseguró que cuatro años después, el actor nuevamente lo visitó en su programa junto a su esposa. “El escritor conoció a la esposa del actor y la saludó con cariño. La entrevista fue tranquila, amable, sin rencores ni reproches. Terminada la grabación, el escritor los invitó a cenar. El actor y su esposa declinaron. El escritor sintió que el actor ya no lo quería” , agregó Jaime Bayly sobre la última vez que vio a su amigo.

Jaime aseguró que piensa que ejerció su libertad artística, creativa y personal escribiendo la novela del escándalo y que Diego Bertie también estuvo en su derecho de negarse a ‘salir del clóset’. “Ninguno traicionó al otro, piensa el escritor: yo fui leal a mi vocación literaria y elegí salir del clóset; y el actor fue leal a su vocación histriónica y eligió con todo derecho no salir del clóset, pensando que, si lo hacía, arruinaría su carrera”, acotó.

Por otro lado, Jaime Bayly también justificó sus últimas declaraciones sobre Diego Bertie, luego que el actor lo atacara en el programa de Magaly Medina. En ese sentido, comentó que sus fanáticos lo culparon por su presunto suicidio, algo que calificó de ‘canallezco’ y resaltó que muchos le pidieron que también se quite la vida, algo que no piensa hacer.

El escritor se preguntó qué cuestiones habrían motivado al actor a cometer suicidio y comentó que quizá estaba deprimido o influyeron sus ‘genes suicidas’, ya que su padre también tomó la decisión de quitarse la vida hace varias décadas. Es así que rechazó que sus recientes declaraciones hubieran impulsado a su examigo a tomar la fatal decisión.

“Una persona sana, sin trastornos de salud mental, no se mataría por una sátira, una mala crítica, un escándalo mediático pasajero. Solo se quita la vida quien ya no desea seguir viviendo, quien desprecia o repudia su propia vida, quien percibe el futuro como una pesadilla insoportable de ser vivida”, escribió Jaime Bayly.

Finalmente, aseguró que si Diego Bertie le hubiera pedido ayuda en ese momento final de su vida, él no hubiera dudado en prestarle apoyo. “El escritor piensa: si, en vez de criticarme en esa penúltima entrevista, el actor me hubiese pedido ayuda, yo habría hecho cualquier cosa, cualquier cosa, por salvarle la vida”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR

Bryan Arámbulo será refuerzo en ‘La Gran Estrella’: “Es complicado ser artista en un país machista”

Melissa Klug parcha a TikToker George Rubín: “He comprado casi todas mis cosas en tiendas de Francia”

Ducelia recibió suspensión en EEG por faltar el respeto a Johanna San Miguel: “Eres una malcriada”