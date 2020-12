Jaime Camil Garza , reconocido empresario y padre del galán de telenovelas Jaime Camil, falleció esta noche a causa de un virus que entró por la vesícula y que desafortunadamente complicó su salud hasta provocarle la muerte debido a una fuerte infección. El hombre de negocios es recordado en nuestro país por su romance con la exMiss Perú, Marina Mora , en el 2007.

Su estado era muy delicado en las últimas horas y pese a que fue trasladado a un centro hospitalario de Acapulco, los médicos no pudieron hacer nada por su vida, ya que el empresario había hecho septicemia catastrófica.

El periodista Joaquín López-Dóriga, Sergio Mayer, esposo de la hija de Camil Garza; y Angélica Vale fueron los primeros en confirmar el deceso del empresario del entretenimiento.

“Querido Jaime... Gracias por las risas, por la confianza, por el cariño, por ser incondicional conmigo... ¡Te voy a extrañar mucho! ¡Te quiero siempre! Abrazo fuerte a toda la familia Camil... ¡Los quiero mucho! Lo siento en el alma”, escribió la protagonista de ‘La fea más bella’.

Abrazo fuerte a toda la familia Camil... ¡Los quiero mucho! Lo siento en el alma. 😔@issabelacamil @jaimecamil — Angelica Vale (@angelicavale) December 7, 2020

Jaime Camil Garza era considerado uno de los empresarios más poderosos de México. Poseía empresas consultoras ligadas a la política, empresariado y entretenimiento. Siempre era cotidiano verlo en las revistas del jet set mexicano mostrando sus lujosas propiedades, caballos, yates, empresas y residencias.

ROMANCE CON MARINA MORA

En el 2007, el programa de Magaly Medina ampayó a Marina Mora y al empresario mexicano muy acaramelados en una lujosa residencia en una playa del norte del Perú. La exMiss Perú trató de mantener perfil bajo su romance con Jaime Camil Garza y viajaba constantemente a México donde se encontraba con él y pasaba algunas temporadas a su lado.

En aquella ocasión, Marina Mora manifestó que Jaime Camil solo era su socio y no iba a dar más detalles. “Nunca he necesitado de dinero, como lo han dado a entender. Tengo mi escuela de modelos desde hace más de cuatro años. No necesito publicidad negativa. Algunas personas me dicen que aproveche para declarar, pero no quiero, porque no es necesario”, agregó la exreina de belleza ante las críticas que recibió en aquella ocasión.

Sin embargo, el romance terminó al poco tiempo luego que la exmodelo fuera captada con otro joven y en la revista de Magaly Teve se dijera que ella había engañado al poderoso empresario.