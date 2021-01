DELIRIOS DE GRANDEZA. Jaime Cilloniz continúo despotricando contra la actriz Danna Ben Haim, a quien retuvo por la fuerza en su departamento. El expresentador de televisión fue entrevistado por una periodista de Al Estilo Juliana.

Jaime Cilloniz también se puso violento con la periodista e indicó que la tentativa de secuestro de la que se le acusa es una calumnia. “Secuestradores (...) para nada, cómo se atreve a decir eso que no la dejaba a salir, es impúdico”, menciona.

El expresentador de televisión continuó minimizando la agresión contra Danna Ben Haim. “No me pidió que cerrará la puerta, si me pidió no me di cuenta. No es gran pecado. Me parece más bien que la mujer es una imbécil e insolente”, dijo.

Además, Jaime Cilloniz incurre en una conducta clasista al referirse a la actriz. “Yo no soy tolerante y tengo fuerte carácter. No voy a tolerar que entre a mi departamento. Entró pues. Esa mujer se metió, entró a la sala de mi casa. Ese tipo de mujer a mí no me gusta, es barata. Yo soy Jaime Cilloniz de familia rica y de abolengo”, indica.

Jaime Cilloniz insulta a Danna Ben Haim y justifica su agresión- TROME