Incrédula porque su denuncia por intento de secuestro contra el presentador Jaime Cillóniz fue archivada, la actriz Dana Ben Haim presentará una queja de derecho, para que su caso sea visto por una instancia superior. “¿Si eso no es un ataque verdadero contra mi libertad, que debería suceder? Entonces qué es”, se preguntó.

En diálogo con América Noticias, la actriz de De vuelta al Barrio afirmó que no se encuentra sorprendida con lo que ha sucedido. “Lo que sí me sorprende es la decisión de la fiscal alega, que efectivamente el denunciado se ha defendido alegando que yo me quería meter a su casa”, manifestó.

Afirmó que como mujer que hemos sido afectadas, ‘porque nuestra Justicia no nos responde, no nos cuida, no nos protege’. Agregó que presentará una queja de derecho para que la fiscalía sea elevada a una fiscalía superior.

También destacó que debido a toda esta situación la mamá de Cillóniz ha sido apartada del lado de este sujeto. “Si es que yo tuviera que pasar todo esto de nuevo, para esta madre no esté cerca a ese hijo, lo volvería”, afirmó.

FISCALÍA ARCHIVÓ DENUNCIA CONTRA JAIME CILLÓNIZ

La Fiscalía decidió archivar la denuncia por intento de secuestro contra Jaime Cillóniz, interpuesta por la actriz Danna Ben Haim, al considerar que ‘no habían los elementos suficientes para catalogar lo sucedido como un intento de secuestro’

