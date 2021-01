INTERVENIDO. Tras el intento de secuestro que vivió la actriz Danna Ben Haim por parte del expresentador de televisión Jaime Cillóniz, miembros de la Policía Nacional del Perú intervinieron al sujeto que intentó retenerla por cerca de 15 minutos en su departamento.

En las imágenes compartidas por redes sociales se observa que Jaime Cillóniz es detenido por efectivos policiales. El expresentador de televisión se resiste y pide la presencia de un abogado. Finalmente, se logra hacerlo ingresar al patrullero.

“Estoy bien, más tranquila… He tomado acciones legales, he presentado mi denuncia en la comisaría. Los mismos oficiales me mandaron a la Dirincri, donde me dijeron que el delito está tipificado como tentativa de secuestro”, contó Danna Ben Haim al diario El Comercio.

“Los vecinos me dijeron que no es la primera vez que tienen problemas con él, que incluso debe dinero al edificio… Los policías me dijeron que, hace tres días, el señor ya había estado ahí por violencia doméstica”, agregó la actriz sobre el presentador del desaparecido espacio “Conversa conmigo”.

Como se recuerda, esta mañana Danna Ben Haim publicó el video de la tentativa de secuestro por parte de Jaime Cilloniz, quien la insultó y retuvo a la fuerza en su vivienda. “Habrá pasado 1 minuto hasta que empecé a grabar. Me disculpo por los gritos desaforados, mi nivel de desesperación era inexplicable. Estaba demasiado nerviosa, ni siquiera podía formar oraciones”, escribió la actriz en Instagram.

Jaime Cilloniz es detenido tras denuncia de Danna Ben Haim- TROME