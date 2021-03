En enero de este año, la actriz Danna Ben Haim denunció a Jaime Cillóniz por retenerla en el ascensor de su casa por cerca de 15 minutos. El ex conductor de televisión negó que se encontrará bajo el efecto de drogas o alcohol cuando agredió a la joven, sin embargo, el examen toxicológico lo desmiente.

Magaly Medina leyó el informe de la Fiscalía que no encauzará a Cillóniz por el delito de secuestro, pero en ese mismo dictamen aparece el examen toxicológico y de alcohol que se le realizó a la ex figura televisiva.

“El examen dice que dio positivo para benzodiazepinas, cocaína y alcohol”, comenta Magaly Medina sobre el dictamen del Ministerio Público.

Al ser consultado sobre estos hallazgos, Jaime Cillóniz lo negó, sin embargo, su abogado corroboró la información de la Fiscalía. “El día de los hechos él estaba con cocaína, psicotrópicos y alcohol, pero máxime él estaba desestabilizado emocionalmente”, dijo el representante legal del sujeto.

EL SECUESTRO

La actriz de ‘De vuelta al barrio’ Danna Ben Haim denunció en su cuenta de Instagram que fue retenida en un ascensor por un sujeto de aparentes alteraciones mentales que responde al nombre de Jaime Cillóniz. La aterrada joven narró los momentos de tensión que vivió al ser secuestrada por varios minutos.

Según cuenta Danna Ben Haim en su testimonio, acudió a una prueba de vestuario sin imaginar que sería protagonista de un terrible episodio por una equivocación. La joven actriz llegó hasta la puerta del departamento de Jaime Cillóniz por un error que tuvo el portero del edificio.

Al notar que se había equivocado de piso, Danna Ben Haim se disculpó con el señor que apareció con una actitud agresiva y sin polo. El iracundo hombre la agredió verbalmente llamándola ‘mujerzuela’ y la retuvo en el ascensor por varios minutos.

Presa de los nervios, Danna Ben Haim empezó a gritar y a pedir ayuda debido a que el hombre no la dejaba ir. La madre del hombre intentó interceder pero sus esfuerzos fueron insuficientes dada su avanzada edad.

Finalmente, cuando la actriz ya era presa de un ataque de nervios, unos jóvenes lograron ingresar al departamento de Jaime Cillóniz para rescatarla y ponerla a salvo.

TESTIMONIO DE DANNA

“Buenas noches, Comparto con ustedes lo que me pasó hoy. El contexto: tenía una prueba de vestuario y cuando me dieron la dirección me dieron el número de departamento equivocado, cuando llegué al edificio y pregunté por el departamento 602 el portero me indicó que no existía dicho dpto y que a quién buscaba. Se lo indiqué y me dijo que esa persona vivía en el piso 11.

Me dijo que pasara y me abrió la reja del edificio y me indicó al ascensor. Nunca usó el intercomunicador. Este edificio tiene la puerta del ascensor que da directamente a los departamentos, no hay otra puerta de por medio. Al llegar al piso 11, toqué la puerta y la empuje (estaba sin seguro), al ver que no había nadie en la sala (yo aún en el ascensor) pregunté en voz alta por las chicas que me estaban esperando, nadie contestó. Esperé unos segundos más y salió de un cuarto el hombre del video y me di cuenta que me había confundido de piso.

Le dije: “ay, discúlpame, me he confundido de piso” y cerré la puerta del ascensor para regresar al primer piso cuando el hombre abrió la puerta del ascensor antes de que pueda cerrarse y de ahí sigue el video. Habrá pasado 1 minuto hasta que empecé a grabar.

Me disculpo por los gritos desaforados, mi nivel de desesperación era inexplicable. Estaba demasiado nerviosa, ni siquiera podía formar oraciones.

Gracias eternas a los vecinos que un poco más y rompen la puerta de atrás para sacarme. La denuncia ya está sentada en la comisaría ante la Dirincri. Este señor es un peligro y sobretodo para los propios vecinos de ese edificio. Estoy bien y a salvo”.

