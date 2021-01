MADRE ES MADRE. María Delfina Yngunza Rodríguez, madre de Jaime Cillóniz que fue denunciado por la actriz Danna Ben Haim por intento de secuestro, reclamó a la policía por su hijo tras las medidas de protección a favor suyo, después que lo acusó de golpearla con un celular en la cabeza.

“Lo voy a sacar porque ustedes no se van a imponer conmigo. No quiero que vuelva allá. No quiero. Lléveme a la comisaría, yo me voy a quejar hasta con el presidente de la República. No quiero que se quede allá”, dijo la mujer, según imágenes difundidas por Magaly Tv. La firme, programa de Magaly Medina.

Yngunza Rodríguez reclamó a los policías que se habían robado a su hijo y agregó que no quería ninguna protección policial.

“Ustedes deben patrullar, se han llevado a mi hijo. Me han robado a mi hijo. Han cometido un robo, no pueden hacer eso, no tiene derecho a sacarlo. Él cumplió su castigo y ya listo. No quiero la protección policial”, comentó la madre de Jaime Cillóniz.

Finalmente, la madre del expresentador mencionó que era un abuso lo que estaban cometiendo contra su hijo.

“Es un abuso lo que está haciendo. Es un abuso, atropellando su dignidad. (...) No me vayan a dejar afuera que lo saco en la televisión”, concluyó.

