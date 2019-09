Jair Mendoza incursiona en la salsa con el tema 'Si dices que te vas' | VIDEO

El cantante peruano Jair Mendoza lanza su nuevo tema “Si dices que te vas”, una salsa que será la primera de una producción dedicada completamente a este ritmo, como parte del disco que calificó 'como un sueño logrado' para el joven artista.

“Me considero un cantante romántico y siempre lo voy a ser, durante muchos años hice baladas y ahora haré salsa romántica, porque pienso que para expresar mi romanticismo no puedo encasillarme en un género musical y es lo que he venido haciendo todos estos años que me he dedicado a la música, tuve la oportunidad de trabajar en varias orquestas y aprendí a ser versátil”, cuenta Jair Mendoza.

“Si dices que te vas” es una adaptación de una recordada canción que ha sido actualizada con la voz del joven cantante.

El tema ha sido producido y grabado en Oszuary Records, la casa donde se han grabado los más grandes éxitos de salsa. Este es el primer single del esperado nuevo disco de Mendoza que estará basado en este género musical.

Jair Mendoza prepara novedades para el lanzamiento de esta nueva etapa que irá anunciando a través de sus redes sociales.