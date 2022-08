Jamila Dahabreh se volvió a pronunciar luego de las declaraciones que dio Sofía Franco esta tarde para ‘En boca de todos’. La rubia volvió a reiterar que conoció a Álvaro Paz de la Barra cuando ya estaba separado de su esposa, y le respondió a la exconductora de televisión, quien dijo que no entendía por qué le brindó una entrevista a Magaly Medina.

“Yo tengo derecho a hablar de un capítulo que pasó en mi vida y de aclarar las cosas. A mí nadie me va decir qué puedo hablar y qué no. No estoy hablando de todas las cosas que yo sé, que podría hacerlo y no lo hago”, amenazó la modelo en declaraciones para Magaly Tv La Firme.

Asimismo, lamentó que Sofía Franco haya dicho que ahora es la consejera de Álvaro Paz de la Barra porque es mayor que él. “Cómo puede ser consejera de una persona que te hizo fama de maltratador, es de locos, ahí nomás queda el tema, estoy agotada” , acotó Jamila.

Por otro lado, explicó que habló de su menor hija porque se la presentó al exalcalde ya que él quería pasar mucho tiempo con ella y es muy pegada a su pequeña.

Además, Jamila Dahabreh le mandó un mensaje a Sofía Franco. “Que baje la guardia porque yo no tengo ningún problema con ella, no soy la que se acercó a alguien a decirle que se divorcie, a mí me buscaron, enseñándome que estaban separándose, viviendo solo, porque ellos vivían en casas separadas cuabndo yo lo conocí”, indicó.

Finalmenete, acotó que no cree que Sofía y Álvaro Paz de la Barra retomen su relación. “No creo que regresen, cuando una persona ha estado con varias personas después de que terminó contigo, no creo que sea amor”, sentenció.

