BASTANTE AFECTADA. Jamila Dahabreh se comunicó con el programa Amor y Fuego para dar sus descargos sobre el reportaje donde se le relaciona sentimentalmente con el futbolista Anderson Santamaría. La modelo indicó que no está de acuerdo con que los reporteros del programa afirmen que tiene un vínculo amoroso con el defensa central.

La modelo precisó que su encuentro con Anderson Santamaría en Tulum, México, fue de casualidad. “Primero quiero aclarar que yo me crucé con el futbolista unas horas nada más, él no está aquí, me he cruzado con mucha gente”, menciona.

“No pueden decir por eso que tengo una relación con él porque tendría que estar aquí conmigo ¿Uno no puede saludar a alguien? No inventen que yo tengo un romance con él cuando no es así”, continúa la modelo.

Rodrigo González y Gigi Mitre le pidieron disculpas e indicaron que iban a precisar en la nota que debieron poner el tema en pregunta, no afirmando. “Tú no has visto lo que es acá, no estoy con él, sólo lo conozco”, indica Jamila Dahabreh.

Jamila Dahabreh aclara ampay con Anderson Santamaría- TROME