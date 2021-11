Jamila Dahabreh se encuentra en Dubái promoviendo su línea de ropa.

”He venido a la Expo Feria Dubái, donde Perú tiene un pabellón. Estoy en busca de la internacionalización. A la gente le ha gustado mucho mis productos inspirados en los telares peruanos”, expresó.

¿Te gustaría abrirte un camino fuera de Perú como empresaria?

Sí, quiero llevar la cultura del Perú a otros países y estoy feliz porque les encanta. No sé hasta cuándo me quedo. Por ahora, estaré yendo y viniendo, pero si se presenta una buena oportunidad me iría (de Perú).