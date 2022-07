La modelo Jamila Dahabreh se mostró bastante fastidiada, luego que el programa ‘Amor y fuego’ deslizó que sería la ‘manzana de la discordia’ sobre la supuesta pelea entre los futbolistas Jefferson Farfán y Paolo Hurtado.

Asimismo, lamentó que la conductora Gigi Mitre la haya calificado como ‘chimpunera mayor’, que juega ‘pichangas’ y anunció que tomará medidas legales.

Jamila, en ‘Amor y fuego’ sacaron una nota sobre la pelea de Jefferson y Paolo, pero también recordaron en el informe que ambos futbolistas fueron vinculados contigo...

No tengo idea por qué me mencionan, ya tomaré acciones legales. ¿Vínculos? Ninguno confirmado, no hay pruebas, así que hay que tener cuidado con lo que se informa.

Gigi cree que la supuesta pelea fue por un ‘lío de faldas’ y te calificó de ‘chimpunera mayor’, pues asegura que juegas tus ‘pichangas’ por todos lados’...

Qué pena que Gigi, siendo mujer se exprese así de otra mujer. Es lamentable, yo no busco nada de nadie porque no hablo nada.

¿Te molesta que dejen a entrever que has sido la culpable de la supuesta pelea?

Sí.

MENSAJE DE LA DISCORDIA

Se comenta que las diferencias entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado, se habría dado cuando, en un chat grupal, el ‘Caballito’ hizo un comentario sobre la infidelidad de Yahaira Plasencia hacia ‘Foquita’. Esa situación generó roces entre ambos y ocasionó que se agarren a golpes en la sede de Alianza Lima a donde Hurtado llegó para entrenar.

