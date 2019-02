Jamila Dahabreh aseguró que también manejó un Ferrari, pero no el de Jefferson Farfán sino el de Renzo Costa 

La modelo Jamila Dahabreh les desea lo mejor a Jefferson Farfán e Ivana Yturbe, luego que el futbolista oficializó su relación con una foto que publicó en sus redes sociales.



“Hay que disfrutar de la vida, el amor siempre es algo bonito, hermoso. Que sean felices”, añadió la modelo en el programa ‘Válgame Dios’.



Luego comentó que al igual que Ivana, también ha manejado un Ferrari, pero aclaró que no fue el de Jefferson Farfán.



“Sí, también he conducido un Ferrari, pero ojo, fue el de mi vecino Renzo Costa y solo fue para dar una vueltita a la manzana”, contó la modelo.



Por otro lado, reveló que es amiga del cantante Nicky Jam, a quien conoció en Miami.



“Lo conocí en Miami, en una fiesta. Estuve en un box con una amiga, parece que se coló mucha gente, fueron sacándolos y al final, nos quedamos compartiendo la fiesta. Es una persona muy linda, es guapísimo y me encantan sus canciones”, agregó Jamila Dahabreh.



Asimismo, detalló que no ha subido al Ferrari del reguetonero.



“No he subido a su carro. Además, en Miami es normal ver carros así. Nosotros solo tenemos amigos en común y lo sigo en las redes sociales”, finalizó la modelo.