Jamila Dahabreh fue grabada saliendo de un local y en el mismo taxi con un acompañante de barba pronunciada, que no sería otro que el empresario Mario Bazán, quien tiene novia e incluso van a esperar un bebé, reveló Amor y Fuego.

Bazán habló en exclusiva con A y F sobre las imágenes en las que se vería muy cariñoso con la modelo dentro de un taxi.

Al igual que Jamila Dehabreh, Bazán descartó que haya besado a la modelo. “Si a ustedes les parece llamativo que la esté jalando es tema de ustedes... Como te estoy diciendo, solamente la estoy jalando, no entiendo que hay de malo en eso”, respondió.

TROME | Barbón de ampay con Jamila Dahabreh tiene novia (Amor y Fuego)

En el reportaje se reveló que el empresario Mario Bazán tiene novia, se trata de una joven trujillana identificada como Kelly López, que además estaría esperando un bebe.

JAMILA DAHABREH TAMBIÉN NEGÓ BESO CON BARBÓN

Un día antes, Jamila Dahabreh desmintió que haya besado a Mario Bazán en la parte trasera de un taxi. Ella aclaró que él no ingresó a su casa y que su “amigo” solo la fue a dejar a su domicilio como medida de protección.

“Hay una confusión porque para empezar, Mario (Bazán) no ingresó a mi casa y hay cámaras que lo pueden corroborar. No hay beso, pero sí se me acercó. No tengo nada que ver con él. Solo es mi amigo”, declaró Jamila Dahabreh.





