Jamila Dahabreh se presentó este miércoles en Magaly Tv La Firme y confirmó que mantuvo una relación sentimental con Álvaro Paz de la Barra. Aunque no quiso hacer públicas las evidencias, la modelo le mostró a la urraca comprometedoras fotos de ambos besándose, em cenas familiares y mensajes románticos de WhatsApp.

“Hasta hace dos semanas me decía que me amaba”, dijo la rubia, quien aseguró que sí mantuvieron una relación formal y que inclusive él le presentó a su familia y ella a su hija.

Jamila Dahabreh contó que conoció al exalcalde cuando ya estaba separado de Sofía Franco. “Había pasado poco tiempo del problema que tuvo, yo lo conozco como una semana después. Conocí a un hombre triste, deprimido, que era víctima, es lo que me hizo creer. Yo lo veía indefenso, era súper romántico conmigo, me pidió para que seamos enamorados de rodillas en la playa . Fue una relación en su momento bonita”, aseguró la modelo.

La rubia reveló que lo que más le dolió del término de su relación con Álvaro Paz de la Barra fue que le presentó a su pequeña. “Él me presentó a su familia y les agradezco porque me abrieron las puertas de su casa, comprometí a mi hija, que nunca le había presentado a nadie y esas cosas son las que me molestan, porque nos comprometimos mucho familiarmente ”, acotó.

Finalmente, Jamila Dahabreh aseguró que el exalcalde era muy tranquilo cuando estaban juntos. “Todos los fines de semana estaba conmigo, nunca nos peleábamos, siempre nos lucíamos públicamente, nunca me dio indicios de nada”, indicó sobre el ampay que el político protagonizó hace unos días.

Jamila Dahabreh contó que Álvaro Paz de la Barra le pidió que sea su enamorada de rodillas en la playa.

