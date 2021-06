Tras la polémica relación que sostuvo Álvaro Paz de la Barra con la conductora Sofía Franco, el alcalde de la Molina decidió abrir nuevamente las puertas de su corazón a Jamila Dahabreh.

En el último programa de “Amor y Fuego”, la modelo confirmó que tiene “paz en su corazón” y que aún está en un proceso de conocer al burgomaestre.

“Paz en mi corazón sí. Estoy conociéndolo. Parece ser super serio, pero es super divertido. Lo conoces y dices ‘Oye yo pensé que era así todo serio’. Baila súper bien”, confesó a las cámaras de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

La modelo confía que la relación con el alcalde de La Molina dé sus frutos y espera que “cupido haga su trabajo”.

“Me podría enamorar, tiene muchas cualidades”

Hace unos días, Jamila Dahabreh se animó a romper su silencio sobre los rumores de una relación con el alcalde de La Molina, sin embargo no confirmó el romance. La modelo destacó las cualidades de Álvaro Paz de la Barra a quien calificó como “un chico lindo que recién está conociendo”.

“Es un chico increíble, es una persona que he ido conociendo recién y es una excelente persona... Me podría enamorar, tiene muchas cualidades, no tengo nada ahorita con él, pero es una persona con muchos valores, un chico súper bueno”, dijo la rubia para el programa de Rodrigo González.

Polémica relación con Sofía Franco

Como se recuerda, el burgomaestre Álvaro Paz de la Barra protagonizó una polémica relación con la entonces conductora de televisión, Sofía Franco. Ambos llegaron hasta las instancias policiales debido a una denuncia por violencia familiar.

Tiempo después ambos emitieron un comunicado anunciando que habían tomado la decisión de “vivir separados”, pero que se mantendrán unidos en el amor que le tienen a su menor hijo Salvador.