En diálogo con Magaly Medina, Jamila Dahabreh salió al frente para jurar que fue pareja oficial de Álvaro Paz de la Barra. Según la rubia, el político se arrodilló en la playa para pedirle iniciar una relación.

“Nos comprometimos mucho familiarmente (…) Siempre nos hemos lucido públicamente (Magaly: ¿Qué raro y por qué no te ampayabamos?) No ibamos a discotecas, pero sí ibamos a restaurantes, no nos escondíamos”, expresó.

Al ser cuestionada sobre por qué inició una relación, cuando no Álvaro Paz de la Barra aún no formalizaba su divorcio de Sofía Franco, la modelo explicó que él le mostró un papel donde decían que ambos querían separarse cuando cumplieran los acuerdos. “Yo soy super buena, pero a veces la gente abusa de eso”, agregó.

Allegado de Álvaro Paz de la Barra desmiente a Jamila Dahabreh: “Nunca fue una relación”

Mientras se realizaba la entrevista, un allegado a Álvaro Paz de la Barra envió un mensaje al programa de Magaly Medina y rechazó cualquier vínculo entre el alcalde y Jamila Dahabreh.

“Como dice Magaly nunca fue una relación, ella vive de esto, siempre supimos, nunca estuvieron públicamente porque no tuvieron una relación ”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR

Magaly destroza a Chibolín y Castillo por armar “circo” con niños con cáncer: “No se puede jugar, eso es maldad”

Andrés Hurtado se niega a hacer ‘mea culpa’ tras polémica por dinero prometido para pacientes de cáncer

Greyssi Ortega arrepentida de ir a EE.UU. de ilegal y cuenta su drama: “Estuve por pedir mi deportación”