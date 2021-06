Jamila Dahabreh felicitó a Paula Manzanal luego de que gritara a los cuatro vientos que vive un bonito romance al lado de Fabio Agostini, a quien fue a visitar a las Islas Canarias.

Jamila, Paula Manzanal y Fabio han compartido en sus redes sociales tiernas fotos donde se besan, ¿has hablado con tu amiga?

Sí, me dijo que estaba muy feliz en su viaje, allá están en verano y están muy felices, disfrutando las vacaciones, me dijo que vaya, pero estoy con mucho trabajo. Me han sorprendido las fotos, no pensé que estaba así de enamorada.

¿La vez muy enamorada?

Sí, no pensaba que de verdad estaba así de enamorada. Le deseo lo mejor siempre, que sea muy feliz.

¿Crees que Fabio es el chico ideal para ella después de las experiencias amorosas que tuvo?

No lo sé, solo el tiempo lo dirá.

FLOREA A ALCALDE DE LA MOLINA

De otro lado, Jamila comentó que recién está conociendo al alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, y le parece ‘un chico increíble y excelente persona’. Además, no descartó que en un futuro se enamore de él.

“Tiene muchas cualidades, no tengo nada ahorita con él, pero es una persona que tiene muchos valores, súper bueno. Mi corazón está feliz. Enamorada de la vida y tranquila”, comentó la rubia en ‘Amor y Fuego’.

Asimismo, afirmó que considera al alcalde un ‘chico lindo’ y un ‘gran hombre’ para ella, pero él tiene que ‘resolver sus temas’ y uno para enamorarse necesita tiempo.





