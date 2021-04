Jamila Dahabreh aseguró que mantiene su amistad con la cantante ‘Tefi’ Valenzuela, pero aún no se han reencontrado porque ambas ‘estamos full’.

Jamila, hace poco compartiste un video donde bailabas la canción ‘El Perdón’ de Tefi Valenzuela, ¿son amigas?

Sí, está promocionando su tema.

¿Qué opinas de su llegada a Lima? ¿Han tenido la oportunidad de reunirse?

Súper, pero no la he visto aún.

¿Están planeando juntarse?

Síii, quedamos, pero aún nada…ambas estamos full.

Se especula que Paula Manzanal se habría distanciado de ‘Tefi’ por la relación que tiene con Luka Lah, ¿qué opinas?

Prefiero no meterme en eso, ambas son mis amigas. Sé que no se han visto.

PAULA Y TEFI SIGUEN ‘PINKYS’

Recordemos que Paula Manzanal contó que Stephanie Valenzuela comenzó a salir con su ex ‘saliente’ Luka Lah, a quien conoció en su último viaje a Tulum, y aclaró que no tuvo malos entendidos con la cantante y madrina de su hijo porque desde un inicio conversaron y todo quedó bien entre ellas.

Como se sabe, Stephanie Valenzuela llegó hace unas semanas a Lima para promocionar su nueva canción ‘El Perdón’ y aseguró que mantiene una buena relación con Paula, pero no se han reunido por motivos de su trabajo.

“No me voy a pelear con Paula porque sé quién es el dueño de su corazón y es el mismo chico que el del año pasado… Así como yo le gusté a Alan y no funcionó. A Luka le gustó Paula y luego no se llevaron bien. Entonces se acabó y como no había pasado nada con nuestros amigos decidimos conocernos”, explicó Valenzuela en el programa ‘Magaly tv, la firme’.

