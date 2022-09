La modelo y diseñadora de moda, Jamila Dahabreh, dijo que le gustaría participar en la nueva temporada de ‘El Gran Show’, que regresa este sábado por América Televisión, y no le incomodaría encontrarse con Sofía Franco, pues ella es profesional y ‘no tengo problemas con nadie’.

Jamila, este sábado regresa el programa ‘El Gran Show’ , ¿te han llamado para participar o te gustaría ingresar?

Me encantaría, pero ahora no sé. Vamos a ver qué pasa, yo estaría muy feliz de participar, me encanta bailar, actuar y todo eso.

Si llegas a visitar el programa, ¿te molestaría que te junten con Sofía Franco?

No tengo problemas con nadie, soy profesional. Además, si es trabajo normal.

Tú nunca le hiciste nada y, como dicen, trabajo es trabajo...

Así es, vivo súper tranquila.

Tu no eres de las personas que te haces problemas o buscas generar escándalos, ¿así lo consideras?

No me gustan los problemas, nunca me han gustado los conflictos. Soy de las que prefiere alejarse de alguien antes de estar peleando y menos me gustan los escándalos.

¿Sigues grabando la película ‘Al filo de la ley 2′?

Sí, seguimos grabando, la filmación termina el próximo año. Hay varios actores conocidos y estoy muy feliz de compartir con ellos, es un reto. Yo estudie actuación, pero solo hice papeles cortos y este es un reto más grande para mí.

Jamila Dahabreh asistió al 'Fashion Week 2022' en Milán y anuncia que está preparando desfile de moda inspirado en su viaje. (Foto: Trome)

¿Y cómo te va con tu marca de ropa?

Superbién, ahorita acabo de regresar de Milán, me fui al ‘Fashion Week’ y estoy preparando mi próximo desfile que será inspirado en mi viaje y también haré un relanzamiento grande (de su marca de ropa). Amo la moda, estoy muy feliz con mi trabajo. Además, estoy con mi nuevo emprendimiento que es mi marca de colágeno ‘JD Power’ y más adelante nos extenderemos a más productos de la salud y la belleza. Cuando amas lo que haces, te va bien porque lo disfrutas mucho.

¿Vas a traer la nueva tendencia de la moda?

Sí, tuve la suerte que me invitaron a unos desfiles, la moda es muy linda allá y llegué muy inspirada.

JAMILA DAHABREH CONFIESA RELACIÓN CON ÁLVARO PAZ DE LA BARRA

Recordemos que hace unos meses Jamila Dahabreh reveló en el programa ‘Magaly Tv, la firme’ que tuvo una relación con el aún esposo de Sofía Franco, cuando este estaba separado con la conductora de televisión.

“Es importante que se sepa que yo lo conocí separado. Había pasado poco tiempo de su primera separación de Sofía Franco. Conocí a un hombre triste, que estaba mal y era víctima”, dijo en el programa de ATV.

Además, contó que llegó a enamorarse de Álvaro, pero finalmente la relación no prosperó. “No estoy con el corazón roto, creo que estoy con los ojos abierto. Sí, claro que sí (me enamoré) sino no hubiera seguido con él. Esto me sirve de lección para estar más atenta a los detalles cuando tenga una relación”, remarcó Dahabreh.

