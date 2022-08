PASÓ LA PÁGINA. Jamila Dahabreh olvidó por completo al exalcalde Álvaro Paz de la Barra luego que este la negara, pese a que habrían tenido un romance oficial. En esta ocasión, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ captaron a la modelo con un galán al interior de un auto y dándose un apasionado beso.

Según las imágenes del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, la modelo se deja ver con un elegante vestido al lado de un ‘barbón’. Ambos toman un taxi, donde se dan un romántico beso para luego bajarse en, al parecer, el departamento de la ‘rubia’ .

Las imágenes comprobaría que Jamila dejó en el olvido a Paz de la Barra, incluso tras enfrentarse a la aún esposa Sofía Franco en televisión.

“Viven en casas separadas hace mucho tiempo, así que aquí nadie se metió... aquí no hay amante ni suggar ”, arremetió contra la exconductora de televisión.

TROME | Jamila Dahabreh 'entierra' a Álvaro Paz de la Barra

SOFÍA FRANCO CONTESTA A JAMILA DAHABREH

Sofía Franco se enlazó EN VIVO con el programa ‘En Boca de Todos’ para multiplicar por cero a la modelo Jamila Dahabreh luego que dijera que tuvo una relación oficial con Álvaro Paz de la Barra.

“Que arregle sus sentimientos ella, ahora que supuestamente ya no tienen nada, ¿a razón de qué se sienta (en Magaly TVLa Firme) a dice no quedar como la amante?, pero miren, la historia ya está contada, hay que dejarlo ahí, no es necesario escarbar, que sacar cuentas “, acotó.