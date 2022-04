Ampayada. Jamila Dahabreh fue captada por ‘Amor y Fuego’ besando apasionadamente a un barbón. La modelo se ha mantenido alejada de los medios; no obstante, eso no impidió que pase desapercibida. Se trata de un avance del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Jamila Dahabreh entierra a alcalde y ‘chapa’ con barbón” , se lee en el avance del programa de espectáculos publicado en Instagram.

El año pasado Jamila Dahabreh y el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de La Barra, estaban en saliditas, pese que el burgomaestre aún era esposo de Sofía Franco, con quien hace poco se mostró como una familia feliz.

En setiembre del año pasado, la modelo evitó dar mayores detalles de lo que pasó con el alcalde Paz de La Barra, pero sí dijo que la pasó mal por la polémica que se armó.

“No viene al caso hablar de eso, cada uno está tranquilo. Estoy en otra etapa, estoy tranquila, en mis cosas. Hablar de él y lo que diga otra persona... Con todo el tema mediático, he tenido momentos que no la he pasado bien por eso he estado tratando de no salir (...) Ya no estamos saliendo. Él está en sus cosas y yo en las mías”, dijo tajantemente, en aquel momento.

¡Destape! Jamila Dahabreh es captada besándose apasionadamente con misterioso barbón

En una entrevista para Trome, la misma Jamila afirmó que el amor llegaría solo y que se toma el tiempo para conocer a su próximo galán. “No me gusta perder mi tiempo o llevarme sorpresas. Además, tengo una hijita y me cuido mucho (...) El amor llega solito, no se busca ”, indió.

¿Jamila Dahabreh en salió con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán?

Hace unas semanas, Jamila Dahabreh fue captada llegando al mismo restaurante donde estaba Jefferson Farfán y Paolo Guerrero; sin embargo, la empresaria descartó tener un romance con algún futbolista.

“Averigüen bien las horas... a qué hora ha llegado él (La Foca) y a qué hora he llegado yo... hay más personas en un restaurante ¿por qué tengo que ser yo”, dijo incómoda por la pregunta.

