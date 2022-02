Jamila Dahabreh soltera y se va a Europa con Paula Manzanal: “El amor llega solito, no se busca”

Jamila Dahabreh aseguró que no anda desesperada en busca del amor, pues está acostumbrada a estar sola y siempre se toma su tiempo para conocer a una persona, ya que no le gusta perder tiempo o llevarse alguna sorpresa.

Jamila, hace unos días hiciste un ‘en vivo’ con Paula Manzanal donde contabas que estabas soltera y tu amiga te invitaba a Europa para que conozcas chicos...

Sí, estoy soltera, pero tranquila. Quiero ir a Europa en verano, hace tiempo que no viajo porque estoy con mucho trabajo, pero en algún momento me daré mis vacaciones por allá.

¿No es que estés desesperada por encontrar pareja?

No, yo sé estar sola, no me gusta estar con alguien por estar.

Te tomas tu tiempo para conocer a una persona...

Exacto, no me gusta perder mi tiempo o llevarme sorpresas. Además, tengo una hijita y me cuido mucho.

Jamila Dahabreh revela que estuvo a punto de casarse pero no lo hizo porque le fueron infiel. (Foto: Composición/Instagram)

¿Y qué cualidades tendría que tener tu futuro galán?

Tiene que ser leal, divertido, detallista. El amor llega solito, no se busca.

¿Y cómo te está yendo en el plano laboral?

Muy bien, estoy con varios proyectos y sigo trabajando duro con mi marca de ropa @jdahabrehmoda.

Hablando de otro tema, ¿tienes familia en Ucrania?

No, pero sí tengo amigos que tienen sus familias allá y, la verdad, es muy lamentable que en estos tiempos estemos en guerra. Me solidarizo con todos los peruanos que viven allá y están desesperados por regresar o encontrar un refugio. Ojalá pronto puedan ser repatriados.