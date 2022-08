Jamila Dahabreh le contestó con todo a Sofía Franco luego que la rubia deslizara, en ‘En Boca de Todos’, que la modelo habría sido la amante de su todavía esposo, Álvaro Paz de la Barra, y que no comprende por qué le brindó una entrevista a Magaly Medina. “La historia ya está contada, no es necesario escarbar, que sacar cuentas”, acotó más temprano la conductora de televisión.

En comunicación con Amor y Fuego, Jamila aclaró que su intención no es atacar a nadie, porque si así lo hubiera querido, hace tiempo habría contado lo que sabe de la polémica parejita. Asimismo, indicó que nunca fue la amante del exalcalde de La Molina.

“Lo único que yo dejé en claro es que a mí se me enseñó un papel, que ambas personas habían firmado que estaban de acuerdo con el divorcio, que eso se estaba iniciando mientras se cumplan los requisitos que se pedían” , aseguró la modelo.

Además, reveló que cuando conoció a Álvaro Paz de la Barra él estaba viviendo solo, por lo que descartó ser ‘la otra’. “Viven en casas separadas hace mucho tiempo, así que aquí nadie se metió... aquí no hay amante ni suggar”, dijo Jamila Dahabreh, al mismo tiempo que aclaró que el político nunca le pagó nada.

“A mí Álvaro no me ha dado absolutamente nada y se lo pueden ir a preguntar, no le he pedido nada, ni siquiera que me haga un favor”, acotó la rubia.

Jamila Dahabreh aseguró que conoció a Álvaro Paz de la Barra cuando estaba viviendo solo y aclaró que inclusive le mostró un documento donde tanto él como Sofía Franco, se comprometían a firmar su divorcio.

¿QUÉ DIJO SOFÍA FRANCO TRAS ENTREVISTA DE JAMILA DAHABREH?

Sofía Franco apareció EN VIVO en el programa ‘En Boca de Todos’ para responder a Jamila Dahabreh y ‘multiplicarla por cero’ tras revelar que mantuvo una relación con su aún esposo Álvaro Paz de la Barra. La conductora de televisión aseguró que ella es “consejera” del exalcalde, por lo que tiene en claro que no existe interés en la modelo.

“ Yo soy consejera de Álvaro en esta época, aunque suene loco , yo lo aconsejo mucho, todos los días hablamos para bien. Todos los días lo hablamos para bien y este tema lo hemos tocado, entonces ya hay que darle un final porque no se trata de aparecer cuando te provoca”, dijo.

Sin embargo, al ser consultada si tenía conocimiento que Paz de la Barra y Dahabreh mantenían una supuesta relación sentimental, Sofía Franco señaló que ella debe arreglar sus sentimientos.

“Que arregle sus sentimientos ella, ahora que supuestamente ya no tienen nada, ¿a razón de qué se sienta (en Magaly TVLa Firme) a dice no quedar como la amante?, pero miren, la historia ya está contada, hay que dejarlo ahí, no es necesario escarbar, que sacar cuentas ”, acotó.

En otro momento, Sofía Franco aseguró que le ha “jalado las orejas” a Álvaro Paz de la Barra por nuevamente aparecer en medios de espectáculos por su presunta relación con Jamila Dahabreh.

“ Yo estoy tranquila en México, yo le he jalado las orejas a Álvaro, le he dicho ‘cuídate’ porque no quiero titulares . Así como me hace caso y yo soy mayor que él, entonces él está reflexionando y tiene que seguir reflexionando... He visto un nuevo Álvaro, él ha hecho su mayor esfuerzo por retomar la relación, sin embargo, nos hemos dado un tiempo”, precisó.

