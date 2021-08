La modelo Jamila Dahabreh aclaró que no tiene ninguna relación sentimental, ni tampoco está en saliditas con el alcalde Álvaro Paz de la Barra, con quien fue captada compartiendo y bailando en un conocido restobar de Miraflores.

Jamila, Álvaro se refirió sobre las imágenes que salieron y señaló que estuvieron en una reunión con amigos...

Era el cumpleaños de una amiga en común.

También señaló que ustedes son ‘patas’ y solo hay una buena amistad...

Así es. Solo hay amistad, somos amigos, nunca hubo relación, eso ya lo he dicho varias veces.

¿Te incomoda que te sigan involucrando con él?

Me da igual la verdad. Por eso trato de ya no decir nada, así no se tergiversa.

Magaly Medina sostuvo que Álvaro Paz tiene el ‘síndrome de Ignacio Baladán’, porque te niega y se avergüenza de reconocer que tienen algo más que una amistad... ¿Te fastidian esas declaraciones?

Sí vi (lo que dijo Magaly), pero en mi caso es diferente porque no tengo ninguna relación sentimental con Álvaro ni estamos saliendo, entonces, ¿por qué tendría que decir que estamos cuando no es así? Magaly siempre es hiriente, qué te puedo decir. Solo quiero que me dejen tranquila y no me inventen cosas.

Por cierto, tus fotos con tu nuevo cambio de look han sido un éxito en redes... ¿Piensas mantener el tono oscuro de cabello o extrañas el rubio?

Por ahora me voy a mantener en el rubio, pero está en mis planes ponerme castaña en algún momento, porque ha sido un éxito. He recibido un montón de comentarios buenos.

ACLARA

De otro lado, Jamila Dahabreh aclaró que no fue la ‘manzana de la discordia’ en la relación que tenía el alcalde de La Molina con Sofía Franco.

“Por mí no fue (la separación) y lo quiero dejar bien claro porque me molesta que digan cosas”, declaró en comunicación con ‘Amor y fuego’.