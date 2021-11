La participación de Jamila Dahabreh en la Expo Dubái 2020, donde Perú tiene un pabellón, continúa causando polémica en nuestro país, pese a que Promperu emitió un comunicado para desmentir la relación comercial con la modelo peruana.

“Magaly TV: La Firme” reveló este miércoles la entrevista completa en la que la empresaria asegura que viajó a Dubái para representar a nuestro país en este importante evento internacional.

“Estoy súper enfocada, de verdad estoy en un proyecto bien bonito de trabajo de la Marca Perú. El Expo Dubái es una de las ferias más grandes del mundo y hay un pabellón de Perú inmenso donde yo estoy participando”, se le oye decir a la modelo.

Sobre su paso a la internacionalización y la posibilidad de llevar su colección Munay, inspirada en telares peruanos, hacia el exterior, la modelo dijo que tiene conversaciones para concretar este proyecto.

“Para ver si puedo exportar, obviamente, he tenido reuniones, todavía no está concretado al 100%, es un proceso, por eso es que no puedo salir todavía a decirlo, estoy concentrada en eso, acá les ha encantado la ropa. Son cosas buenas para mí y para mi país”, indicó al reportero del programa de espectáculos.

‘URRACA’ CRITICA A PROMPERÚ

Tras estas declaraciones, Magaly Medina volvió a cuestionar a Promperu, pese a que la entidad asegura que Jamila Dahabreh asistió al evento en calidad de turista y que no forma parte de ninguna delegación comercial designada por nuestro país.

“De repente no se han enterado en Promperu que ella utiliza la Marca Perú, entonces ¿para qué llevaría todos sus trapos hasta allá? Ella debe de hablar por algo. (…) Quizá ella está más envarada que el resto”, criticó la popular ‘Urraca’.

